Al menos ocho muertos a manos de rebeldes separatistas en Papúa, Indonesia

Archivo - Miembros de las fuerzas especiales del Ejército de Indonesia - Donal Husni/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado este jueves de que al menos ocho mineros han muerto a manos de los rebeldes separatistas del Ejército de Liberación Nacional de Papúa-Momivimiento Papúa Libre (TPNPB-OPM) en Yahukimo, una regencia de la provincia de Alta Papúa.

El Gobierno, que ha dispuesto ya una operación por parte del Ejército contra el grupo rebelde, ha indicado que todos ellos han sido "asesinados" tras ser acusados de "estar espiando para las autoridades de Indonesia", si bien el TPNPB-OPM, que ha reclamado la autoría del ataque, ha asegurado que los ochos fallecidos eran en realidad militares.

En un comunicado, los separatistas han indicado que su muerte "responde al asesinato de dos miembros del grupo rebelde en una operación militar llevada a cabo la semana pasada en Yahukimo", según informaciones del diario 'Republika'. "Esta operación de limpieza es una venganza por las tropas que perdimos la semana pasada", ha indicado Kopitu Heluka, portavoz del grupo.

Asimismo, ha vuelto a amenazar a las tropas indonesias con nuevos ataques en caso de que sus filas sufran más pérdidas y han explicado que estas operaciones corren a cargo del líder del batallón Yamue, Dejang Heluka, si bien las autoridades insisten en que los ocho muertos "no forman parte del personal de las fuerzas de seguridad, como afirma el grupo".

Según han explicado las autoridades, los supuestos agresores huyeron del lugar de los hechos tras cometer los ataques contra las ocho víctimas, a las que han descrito como meros civiles, tal y como ha recogido la agencia de noticias Antara. "Condenamos esta violencia y la muerte de civiles por parte de este grupo. Buscaremos a los responsables e incrementaremos la seguridad en la zona de Yahukimo", ha apuntado el Gobierno.

En la región de Papúa --que fue colonia holandesa-- existe una insurgencia separatista desde la década de 1960. Declaró su independencia en 1961 pero Indonesia asumió su control dos años más tarde en una votación administrada por la ONU y que se considera ilegítima.