Al menos once civiles heridos en un ataque hutí contra Arabia Saudí, según la coalición para Yemen liderada por Riad

Archivo - Reclutas hutíes de Yemen exhiben armas durante un desfile - Europa Press/Contacto/Osamah Yahya - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han resultado heridas en la región de Najrán, en el sur de Arabia Saudí, tras un ataque atribuido a las milicias hutíes de Yemen por parte de la coalición de fuerzas liderada por Riad para este país, en el marco de la última escalada de hostilidades.

"Once civiles han resultado heridos en la región de Najrán, siete de ellos ciudadanos saudíes, incluyendo una mujer y un niño de cuatro años con quemaduras de segundo grado; un ciudadano yemení, dos ciudadanos egipcios y un ciudadano pakistaní expatriado, como consecuencia de ataques terroristas de los hutíes, el jueves 6 de agosto de 2026", ha denunciado el portavoz de las citadas fuerzas de coalición, Turki al Maliki.

Según ha asegurado en un comunicado, "la milicia terrorista hutí ha llevado a cabo estos ataques terroristas bombardeando indiscriminadamente objetivos civiles", cometiendo así "una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario al atacar deliberadamente a civiles y bienes civiles".

"El Comando de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición continuará implementando todas las medidas disuasorias contra estas agresiones terroristas en defensa de los civiles", ha zanjado.

El denunciado bombardeo, acaecido en una zona del desierto de Arabia próxima a la frontera saudí con Yemen, ha llegado el mismo día en el que los rebeldes hutíes han reivindicado una oleada de ataques con cohetes y drones contra campamentos militares gubernamentales en las gobernaciones de Marib y Hadramut, situadas en el este y el norte de Yemen.

Tras ello, el Ministerio de Defensa del Gobierno reconocido internacionalmente ha denunciado "la muerte de 17 soldados y oficiales" de las Fuerzas Armadas y "las heridas sufridas por otros como consecuencia de un ataque terrorista lanzado por las milicias hutíes mediante el uso de misiles balísticos y aeronaves suicidas".