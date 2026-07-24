Al menos once muertos y docenas de heridos tras nuevos ataques rusos sobre Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Sloviansk. - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes la muerte de once personas y "docenas" de heridos como consecuencia de nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre las ciudades de Kiev y Sloviansk, la última en la ampliamente controlada por Moscú región de Donbás.

Estos han sido "brutales ataques" sobre población civil, tal y como ha denunciado el presidente ucraniano en sus redes sociales, apenas unas horas después de celebrar un bombardeo sobre unas instalaciones militares rusas en Kirov, que ha dejado seis muertos y una treintena de heridos.

Para Zelenski "Rusia ha abandonado hace tiempo cualquier consideración por las normas internacionales y por los valores humanos" y deben rendir cuentas por ello. "Su único interés es continuar con las matanzas", ha advertido el líder ucraniano, que ha querido hacer partícipes a sus socios de la protección de Ucrania.

"Es importante que nuestros socios comprendan plenamente que proteger vidas también depende de ellos", ha señalado Zelenski, volviendo de esta manera a hacer alusión a la necesidad de que sigan suministrando a las fuerzas ucranianas sistemas Patriot. "Son la prioridad número uno", ha dicho.

Las reiteradas demandas de Zelenski llegan un día después de que el presidente ucraniano anunciara un acuerdo de colaboración con la contratista de defensa estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriot tras lograr hace unos días que Washington accediera a conceder las licencias oportunas para desarrollarlos.

MUERTOS EN KIEV Y SLOVIANSK

El líder ucraniano ha lamentado estas últimas muertes y ha remarcado que los servicios de emergencia están haciendo todo lo posible para minimizar en la medida de lo posible las consecuencias que han dejado estos últimos ataques sobre la capital, donde han sido seis los muertos, y la provincia de Donetsk.

El gobernador ucraniano de Donetsk, Vadim Filashkin, ha confirmado la muerte de cinco personas tras los ataques que han caído en las últimas horas sobre Sloviansk. "Esta mañana, los rusos lanzaron dos bombas aéreas sobre la ciudad", ha comunicado.

"Los rusos atacan nuestras ciudades a diario, y por segundo día consecutivo, sus ataques han causado numerosas víctimas en Sloviansk", ha denunciado Filashkin, quien ha informado también de daños en el consulado de Letonia. "Es peligroso permanecer aquí", ha advertido el gobernador de la provincia en redes sociales.

Los ataques se han sentido también en otras ciudades como Druzhkivka, Mikoláivka y Kramatorsk, sumando decenas de heridos, ha revelado Filashkin.