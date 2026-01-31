Al menos once muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese a el alto el fuego

Cudad de Gaza, Franja de Gaza, Territorio Palestino Ocupado (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos once civiles, incluidos varios niños, han perdido la vida y un número aún por determinar han resultado heridos durante la madrugada de este sábado como consecuencia de nuevos ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

Un primer bombardeo israelí ha impactado sobre una vivienda familiar en un área residencial en el oeste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, donde han fallecido cuatro personas, entre ellas dos niñas y una mujer, han informado corresponsales de la agencia palestina de noticias Wafa citando fuentes médicas.

En el este de la misma ciudad, cerca de Jabalia, un ataque de naturaleza y características similares se ha saldado con varias personas heridas.

Por otro lado, al menos otras siete personas han fallecido en el noroeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja, después de que el Ejército israelí atacase desde el aire una tienda de campaña perteneciente a la familia Abu Hudaid, situada en la zona de Asdaa.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 71.660 muertos y 171.419 heridos, según el último balance publicado este jueves.

Los ataques y las muertes de civiles han seguido pese al alto el fuego, con al menos 11.492 muertos contabilizados por las autoridades de la Franja desde que entró en vigor el acuerdo suscrito en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de Gaza.

Precisamente este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dado como buenas las cifras de más de 71.600 fallecidos del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza por la ofensiva contra el enclave palestino, reconociendo así el balance por primera vez desde el inicio de la guerra desatada tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.