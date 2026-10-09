Al menos seis heridos por un ataque de Israel contra un supuesto "terrorista" en la frontera sirio-libanesa

Archivo - Pintada de la bandera de Líbano en una barricada en Beirut - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este viernes a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra Hosh al Sayed Ali, un municipio sirio pero pegada a la frontera con Líbano, según han denunciado las autoridades de este país.

El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA que un "ataque israelí en las inmediaciones" de la citada localidad se ha saldado con seis heridos, cinco de nacionalidad siria y el restante libanés.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, han informado de que han llevado a cabo un ataque en la frontera entre Siria y Líbano dirigido contra "un terrorista sirio que impulsaba planes terroristas en Siria bajo la dirección del régimen terrorista iraní".

El hombre ha sido identificado como Yusuf Ali al Hasson, de acuerdo al Ejército israelí que lo acusa de promover atentados contra "civiles israelíes y fuerzas de las FDI que operaban en el sur de Siria" presuntamente bajo las órdenes de Teherán.

"Durante el último año, Al Hasson impulsó planes terroristas contra las fuerzas de las FDI --los cuales fueron frustrados-- que incluían el lanzamiento de drones explosivos y cohetes contra nuestras tropas en el sur de Siria", ha asegurado antes de reiterar su supuesto apoyo al acuerdo para el fin de las hostilidades en Líbano.