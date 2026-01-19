Al menos seis muertos en una explosión en una acería del norte de China

Archivo - Bomberos en China (archivo) - Europa Press/Contacto/Sun Fanyue - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y 84 más han resultado heridas como consecuencia de una explosión ocurrida este domingo en una acería de Baogang, en la ciudad de Baotou, en Mongolia Interior, en el norte de China, según ha informado el Mando de Emergencias y Rescate regional, que alerta de que hay cuatro personas desaparecidas.

La explosión se produjo el domingo a las 15.03 horas en un tanque de agua saturada y vapor de 650 metros cúbicos de la planta de Baogang United Steel, informa la agencia de noticias china Xinhua.

El Ministerio de Emergencias ha enviado un grupo de especialistas para organizar y gestionar las labores de rescate con criterios científicos, recabar más información y evitar accidentes secundarios.

Por su parte, el Comité de Seguridad del Gobierno chino ha anunciado la apertura de una investigación sobre lo ocurrido para esclarecer las causas y evitar incidentes similares en el futuro.