Al menos seis muertos en un incendio en un salón de masajes en el centro de China

Archivo - Imagen de archivo de ejercicios de Bomberos de China - Europa Press/Contacto/Ding Ting - Archivo

PEKÍN 2 May. (DPA/EP) -

Al menos seis personas han muerto como consecuencia de incendio declarado este sábado en un salón de masajes de pies en la provincia de Henan, en el centro de China.

Cinco personas fueron rescatadas ilesas del incendio, ocurrido en torno a las 06.30 de la mañana en la ciudad de Lingbao, según han informado fuentes de los servicios de Emergencia y Bomberos a la agencia oficial de noticias china, Xinhua.

Los intentos por reanimar a las seis personas fallecidas fracasaron y fueron declaradas muertas en el hospital.

Las autoridades no han proporcionado todavía información sobre las causas del incendio.