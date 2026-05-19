Al menos seis muertos en una serie de ataques perpetrados en el sur de Turquía por un tirador

Archivo - Agente de Policía turco - Europa Press/Contacto/Onur Sagsoz - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto, incluida la exmujer del presunto tirador, y otras ocho han resultado heridas a causa de una serie de ataques armados perpetrados por un solo hombre en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía.

El sospechoso habría asesinado a su exesposa con un arma de fuego mientras caminaba por la calle en Daripinari, en el distrito de Çamliyayla, en el interior de la provincia, antes de huir en su coche, según ha informado la agencia estatal turca Anadolu.

Tras ello, habría conducido hasta un restaurante en el distrito de Tarsus para abrir fuego desde la ventanilla de su coche, acabando con la vida de dos empleados. En su huida, el tirador habría acabado con la vida de otras tres personas en tres zonas diferentes del mismo distrito.

Por el momento, las autoridades turcas, marcadamente Gendarmería y Policía, continúan los esfuerzos para dar con el paradero del atacante y poder capturarlo.