Al menos siete muertos en un ataque de las ADF en el este de República Democrática del Congo

Archivo - Milicianos en Kivu Norte (RDC) - Europa Press/Contacto/Alain Uyakani - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto este domingo en un ataque perpetrado por milicianos de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en Beni, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo.

Todas las víctimas eran pigmeos de la etnia Twa asesinados en el barrio de Ngadi del distrito de Ruwenzori de la capital provisional de la región, según ha recoge el portal de noticias congoleño Actualité.

Los atacantes llegaron de noche e impidieron a los civiles que huyeran antes de ejecutarlos, han relatado los supervivientes. "Casi muero en ese ataque. Llegaron sin que nos diéramos cuenta. Nos despertaron y comenzaron los disparos", ha relatado un testigo presencial, Mambiya Mubere.

"En medio del caos logré escapar del campamento. Estaba con Shukrani Mangese, quien regresó porque estaba preocupado por sus padres y fue cuando lo mataron junto a ellos. Somos pigmeos. No sabemos nada de política, pero nos están matando", se ha lamentado.

Los cuerpos de los fallecidos permanecieron en el suelo durante horas hasta que un grupo de civiles logró trasladarlos en camillas improvisadas hacia el centro de la ciudad.

La marcha con los cuerpos generó una manifestación espontánea de protesta y duelo por lo que la Policía desplegó un contigente para contener la protesta y levantó una barricada para frenar su avance. Los agentes abrieron fuego para dispersar la manifestación y en medio del caos lograron recuperar algunos de los cuerpos de las víctimas.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.

Por otra parte, cuatro personas han sido secuestradas este sábado por hombres armados no identificados en la carretera entre Kiwanja y Kanyabayonga, en medio del parque Virunga, cerca de Busendo, en el territorio de Rutshuru, también en Kivu Norte.

Entre los rehenes está el padre Gédéon Kasereka Bahati, sacerdote católico de la parroquia de San José en Bobandana, diócesis de Goma, quien fue secuestrado cuando regresaba de Kanyabayonga, donde había oficiado una boda. Iba acompañado de su chófer y una joven pareja, quienes también fueron secuestrados, informa Actualité.

Hasta el momento, la Diócesis de Goma no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el secuestro, pero una fuente cercana a las familias de las víctimas indica que los secuestradores exigen un rescate.