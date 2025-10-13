Al menos trece civiles muertos en un ataque de un grupo islamista en República Democrática del Congo

Archivo - Ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el este de República Democrática del Congo (archivo) - Shi Yu / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece civiles han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque perpetrado en la noche del domingo al lunes en la localidad de Katanga Mukondo, en la provincia de Kivu del Norte, en un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico.

"Hasta el momento el número de muertos asciende a trece personas, a la espera del regreso de otro equipo que fue al bosque para buscar otros cuerpos", ha explicado un portavoz de las autoridades locales, Katembo Mutsindu Kanzoka, citado por el portal de noticias congoleño Actualité.

Katanga Mukondo se encuentra a unos 100 kilómetros al oeste de Goma, la capital regionlal. Al menos 26 viviendas fueron incendiadas en el ataque, que ha obligado a huir a la población hacia Buyinga. Otras localidades como Buthumbe, Tantantale y Vumbute también quedaron desiertas tras extenderse la noticia de la llegada de los milicianos de ADF.

En los últimos días habían proliferado las advertencias sobre un posible ataque, pero no ha habido respuesta de las fuerzas de seguridad, según Actualité, que destaca que en la zona operan las milicias Wazalendo y militares tanto ugandeses como congoleños.

Durante el mes de septiembre han muerto casi un centenar de personas en dos ataques de las AFD en Lubero y Beni, también en Kivu del Norte. El más grave fue el de Ntoyo, donde murieron 72 civiles. Además hay unas 100 personas secuestradas.

La ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.