Al menos trece milicianos separatistas baluches muertos en operaciones militares en Pakistán

Archivo - Ambulancia en Pakistán (archivo) - Ahmad Kamal / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece supuestos miembros del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) han muerto en operaciones militares llevadas a cabo en las localidades de Chagai, Panjgur y Manghopir, en la provincia de Baluchistán (oeste).

En concreto cinco milicianos han muerto en Gowargo, distrito de Panjgur, y se ha incautado numeroso armamento y munición, según fuentes militares citadas por la televisión paquistaní Geo TV.

Asimismo ha habido una operación militar en Siah Chang y en Aminabad, en el distrito de Chagai, en las que han muerto seis presuntos insurgentes.

Otros dos presuntos miembros del BLA han muerto en un enfrentamiento con fuerzas militares en Ghazi Goth, distrito de Manghopir, después del despliegue de efectivos de seguridad en la zona tras recibir información de inteligencia. Los militares se han incautado de fusiles Kalashnikov y pistolas.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.

Por otra parte, las autoridades paquistaníes han elevado a 21 los fallecidos en el atentado suicida con coche bomba perpetrado este viernes en un edificio policial adyacente a una mezquita en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua (norte), en la frontera con Afganistán. Además, siete supuestos "terroristas" han muerto en operaciones de las fuerzas de seguridad posteriores relacionadas con el atentado.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.