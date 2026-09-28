Al menos trece muertos en una explosión en una fábrica de pirotecnia en Rusia

Archivo - Camión de bomberos en Rusia (archivo) - Alexander Demianchuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto tras un incendio declarado en una fábrica de pirotecnia situada en Kubrinsk, cerca de Pereslavl-Zalesski, en la región rusa de Yaroslavl, al noreste de Moscú.

"El incendio ha causado la muerte a trece personas. Había 15 personas en la fábrica", ha informado una fuente de los servicios de emergencias citada por la agencia de noticias rusa TASS. El incendio afectó a dos edificios de la fábrica de petardos.

Más de un centenar de personas han participado en las labores de extinción de las llamas y ya se ha abierto una investigación penal por posible incumplimiento de la normativa de seguridad conforme al Artículo 217.3 del Código Penal ruso.