Al menos tres muertos, dos menores, en el atropello de un grupo de ciclistas en un campamento escolar en Países Bajos

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto, dos de ellas menores, en el atropello de un grupo de ciclistas en un campamento escolar, en la localidad de Hulst, en el sur de Países Bajos.

Según informa la radiodifusión neerlandesa NOS, dos niños y un adulto han fallecido mientras que otros cuatro menores han resultado gravemente heridos.

El accidente tuvo lugar en torno a las 12:30 del mediodía en una carretera de dos carriles que une las aldeas de Terhole y Vogelwaarde, en la región meridional de Zelanda, cuando el vehículo ha arrollado a un grupo de 14 niños, acompañados de dos adultos, que circulaban por un carril bici y que se encontraban en esta región en el marco de un campamento escolar.

Al respecto del dramático accidente, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha calificado de "terrible y estremecedora" la noticia. "Lo eclipsa todo hoy. Lo que debería ser uno de los momentos más especiales para cualquier niño y cualquier escuela primaria, el campamento escolar, termina convirtiéndose en una pesadilla", ha indicado en un comunicado difundido por su oficina.

Jetten ha expresado sus condolencias "con las víctimas, los heridos y sus seres queridos". "Les deseo a todos mucha fuerza en estos momentos difíciles. Países Bajos están con ellos y comparten su dolor", ha indicado.