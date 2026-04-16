Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo de EEUU contra una embarcación en el Pacífico oriental

Archivo - "Ataque letal" de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico. Imagen de archivo - US SOUTHERN COMMAND - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental ha dejado este miércoles un saldo de, al menos, tres personas muertas en el que se constituye como el cuarto ataque en cuatro días consecutivos, en los que han fallecido 14 personas.

"La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", ha anunciado el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

Seguidamente, el órgano castrense ha señalado que la referida embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental", así como que "participaba en operaciones de narcotráfico".

"Tres narcoterroristas varones han resultado muertos durante esta acción", ha precisado el Comando Sur, sin aludir a posibles supervivientes al ataque, si bien ha resaltado que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido".

Este operativo, que ha sido llevado a cabo "bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan", ha sido el cuarto en otros tantos días, todos ellos ejecutados en aguas del Pacífico oriental, donde han dejado al menos 14 víctimas mortales en total.

De este modo, el balance de fallecidos en el marco de la campaña militar estadounidense en esa zona y en el mar Caribe --dirigida oficialmente contra el narcotráfico--, asciende ya a al menos 177 personas.