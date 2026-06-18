Al menos tres muertos en nuevos ataques de Israel contra Líbano a pesar del acuerdo entre EEUU e Irán

Imagen de archivo de una calle tras un ataque de Israel contra la ciudad de Tiro, en Líbano. - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra zonas del sur de Líbano a pesar de la firma del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, el cual incluye también un alto el fuego en territorio libanés.

Dos de las víctimas mortales, identificadas como Bilal Kamal Hayek y Alí Ismail Tufaili, han fallecido en un ataque con dron perpetrado por un dron contra un vehículo que circulaba en el municipio de Kfar Tebnit, en Nabatiye, una zona que ya fue objetivo de otro ataque israelí el martes, según informaciones de la agencia de noticias libanesa NNA.

Estas dos muertes se suman a la de un joven en Zebdine, también en Nabatiye, cuando fue alcanzado por otro dron de las fuerzas israelíes, lo que sitúa el balance total de muertos desde el inicio de la ofensiva contra el territorio en 3.912 desde el pasado mes de marzo y a pesar del alto el fuego entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado, además, que la cifra de heridos ha ascendido ya a 11.873 por la nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, según un comunicado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.