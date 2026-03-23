Merz aplaude la decisión de Trump de posponer su ultimátum sobre ataques a infraestructura energética de Irán

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, en una fotografía de archivo - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha aplaudido este lunes la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer cinco días su ultimátum a Irán para atacar instalaciones energéticas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha ofrecido la "ayuda" de Berlín para posibles canales de comunicación.

Así, ha manifestado en una comparecencia ante la prensa que habló con Trump durante la jornada del domingo, una conversación en la que le trasladó la "preocupación" de Alemania por el citado ultimátum. "Estoy agradecido de que haya decidido posponerlo", ha dicho, antes de aplaudir las afirmaciones del mandatario estadounidense sobre la existencia de "contactos directos" con Teherán.

Merz ha destacado que Alemania "tiene buenos contactos en la región" y ha desvelado que ha ofrecido a Trump "ayuda" para estas conversaciones, sobre las que Irán no se ha pronunciado oficialmente --si bien fuentes citadas por medios han negado que existan--, al tiempo que ha reseñado que por ahora "no se puede hablar de medidas conjuntas".

"He ofrecido que trabajemos juntos y hacer todo lo posible para lograr cuanto antes un alto el fuego", ha dicho el canciller alemán, quien ha reconocido sin embargo que "en estos momentos es difícil" un acuerdo en este sentido, que "no es posible sin el consentimiento de Israel". "Hacemos todo lo posible para lograr un fin de los combates y lograr una solución pacífica al conflicto", ha zanjado.