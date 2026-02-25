Merz apuesta por "estrechar" los lazos económicos y diplomáticos con China tras reunirse con Xi

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

El presidente chino recalca que la relación entre las partes tiene un "impacto importante" en todo el mundo

PEKÍN, 25 Feb. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha apostado este miércoles por "estrechar" las relaciones económicas y diplomáticas con China durante su visita al gigante asiático, donde se ha reunido con el presidente, Xi Jinping, y el primer ministro chino, Li Qiang.

"Desarrollar una relación de cooperación económica y comercial fiable y duradera entre la UE y China va en beneficio de ambas partes y también favorece la estabilidad y la prosperidad mundiales. Alemania apoya el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre la UE y China", ha señalado Merz.

"Concedo gran importancia a mantener y profundizar estas relaciones, siempre que sea posible", ha declarado Merz en la que es su primera visita al país desde que asumió el cargo de canciller en mayo del pasado año.

Así, ha subrayado la necesidad de un acercamiento entre las partes y ha afirmado que ambos países "comparten la responsabilidad en el mundo, que debe ser asumida por todos". "Existe un gran potencial para un mayor crecimiento", ha afirmado Merz, que ha añadido que para lograrlo "es necesario mantener los canales de comunicación abiertos".

Además, ha anunciado la visita de varios ministros durante los próximos meses y ha afirmado que habrá una "continuidad" en las conversaciones. Li ha afirmado que habrá un "desarrollo estable" de las relaciones ante los "cambios que se están produciendo a nivel internacional".

"Ante el unilateralismo y el proteccionismo en algunos países y regiones", ha instado a "fortalecer la confianza en la cooperación y defender conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio". "China está dispuesta a fortalecer el diálogo con Alemania", ha señalado.

Por su parte, el presidente chino ha afirmado que China y Alemania son la segunda y la tercera "economías más grandes del mundo". "La relación no solo concierne los intereses de ambos países sino que también tiene un impacto importante en Europa y el resto del mundo", ha aseverado.

"La situación internacional actual está experimentando su cambio más profundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuanto más turbulento y complejo se vuelve el mundo, más necesitan China y Alemania fortalecer la comunicación estratégica, fortalecer la confianza mutua estratégica y promover el desarrollo continuo de la asociación estratégica integral chino-alemana", ha afirmado.