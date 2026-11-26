El canciller alemán, Friedrich Merz, interviene en una rueda de prensa durante la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas. - Kay Nietfeld/dpa

BRUSELAS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este jueves que se aprecia cierto movimiento en las negociaciones hacia una mayor reducción del volumen del próximo presupuesto de la Unión Europea para el período 2028-2034, en el marco de una cumbre extraordinaria de líderes europeos en Bruselas que ha dado por concluida ante la falta de acuerdo, con vistas a retomar las conversaciones los días 17 y 18 de diciembre.

"Se aprecia cierto movimiento encaminado a reducir la propuesta presupuestaria", ha señalado el canciller en rueda de prensa, en la que ha anticipado que el recorte "será mayor", si bien ha reconocido que "está por ver a cuánto ascenderá finalmente".

El último planteamiento del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que los jefes de Estado y de Gobierno han examinado por primera vez este jueves, plantea un ajuste de algo más del 10% respecto al documento del Ejecutivo comunitario, lo que rebaja el volumen total de las cuentas de 1,76 a 1,58 billones de euros en precios constantes de 2025.

Merz ha justificado la exigencia de mayores recortes por la delicada situación de las finanzas públicas de los Estados miembro y ha incidido en la necesidad de preservar la estabilidad de la moneda común, al considerar que un endeudamiento excesivo constituye "no sólo un peligro para Europa, sino también una amenaza para su soberanía".

"Todos tenemos que ahorrar y por eso no debemos hacer promesas a nivel europeo que no podamos cumplir", ha defendido el dirigente alemán, quien ha advertido de que los intereses de la deuda ya contraída supondrán una importante carga para las futuras cuentas comunitarias. "No debemos seguir acumulando deuda porque, de lo contrario, dejaremos de tener capacidad de actuación", ha avisado.

En cuanto a la financiación del presupuesto, el canciller ha insistido en mantener las compensaciones que permiten a determinados Estados miembro reducir sus aportaciones a las arcas comunitarias, al tiempo que ha cuestionado la eficacia de los nuevos recursos propios, entre los que figura un impuesto a los servicios digitales.

"No creemos que los nuevos recursos propios resuelvan realmente el problema porque no consiguen generar suficientes fondos", ha señalado Merz, quien ha advertido que los ingresos procedentes de estas medidas representarán una parte "muy pequeña" del próximo presupuesto.

Pese a reconocer que las posiciones de los Veintisiete siguen muy alejadas, el canciller ha coincidido con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la necesidad de cerrar las negociaciones antes de final de año, consciente de que las elecciones previstas en varios Estados miembro en 2027 dificultarán la consecución de un acuerdo.

"Si conseguimos acercar nuestras posiciones sobre la base de estos principios, confío en que podamos alcanzar un acuerdo antes de final de año. Por mi parte, confío en ello y haré todo lo que esté en mi mano para contribuir a conseguirlo", ha señalado.