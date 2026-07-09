Merz asegura que EEUU aprobó la venta de misiles 'Tomahawk' a Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz. - Michael Kappeler/dpa

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este jueves que el Gobierno estadounidense ha aprobado la venta al país de misiles de crucero de medio alcance 'Tomahaw' a pesar de las dudas preexistentes sobre su posible despliegue.

"Estamos cerrando un importante vacío estratégico para nuestras capacidades de defensa", ha aseverado Merz, que ha explicado que en los márgenes de la cumbre de la OTAN que ha tenido lugar esta semana en Ankara, la capital turca, "se ha acordado con el Gobierno de Estados Unidos adquirir estos misiles".

Así, ha manifestado que la idea es "trabajar para desarrollar sistemas europeos propios y desplegarlos en Europa", según informaciones recogidas por el diario 'Die Zeit', aunque no ha dado detalles sobre cuándo se produciría la entrega de unos misiles que son lanzados generalmente desde submarinos y buques de guerra.

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había rechazado la idea de llevar a cabo este despliegue, que fue acordado en 2024 ente el Gobierno alemán y la Administración del expresidente Joe Biden, si bien Merz ha tratado desde entonces de encauzar esta decisión proponiendo su compra.