Merz considera "algo exagerado" el anuncio de retirada de tropas de EEUU, pero subraya que "no es nada nuevo"

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz (archivo) - Europa Press/Contacto/Thomas Bartilla - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha restado importancia al reciente anuncio de Estados Unidos para la retirada de 5.000 tropas estadounidenses destinadas en suelo alemán, que considera "algo exagerado" y que "no es nada nuevo".

"Puede ser algo exagerado, pero no es nada nuevo", ha afirmado Merz en una entrevista con la televisión pública ARD. En concreto, ha argumentado que la decisión de desplegar este contingente la tomó el presidente estadounidense Joe Biden y que llevan tiempo tratando su posible retirada.

De hecho, ha asegurado que "no hay ninguna relación" entre el anuncio de retirada, la falta de participación de Alemania en el ataque a Irán y su relación con Trump.

"Los estadounidenses siguen siendo nuestros socios más importantes de la Alianza del Atlántico Norte", ha argumentado al tiempo que ha subrayado que "no cabe absolutamente ninguna duda" de la disuasión nuclear de Estados Unidos y su amparo al territorio OTAN.

Por ello, "no voy a renunciar a colaborar con Donald Trump" a pesar de los continuos reproches por la falta de colaboración de los aliados europeos en la ofensiva militar estadounidense contra Irán. "Si queréis que os ayudemos en un conflicto así, entonces, llamadnos antes", ha planteado el mandatario alemán.

Merz se ha referido también a la lejana, según considera, posibilidad de que Washington acceda a entregar misiles Tomahawk tal como prometió precisamente Biden. "Ahora mismo los estadounidenses no tienen bastantes para sí mismos. No hay prácticamente ninguna posibilidad de que Estados Unidos proporcione sistemas de armamento de este tipo", ha apuntado.

Alemania acoge a unos 39.000 militares estadounidenses, el mayor contingente de ese país en suelo europeo.

En clave nacional, Merz ha reconocido un cierto "malestar" dentro de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) con el acuerdo de coalición que sostiene a su Gobierno y que cuenta con el apoyo del Partido Socialdemócrata (SPD) y de los socios bávaros de la CDU, la Unión Social Cristiana (CSU). En particular ha rechazado de nuevo la propuesta del ministro de Finanzas, Lars Klingbeil (SPD), de subir los impuestos a las rentas más altas. "Que sepan que no es posible con la CDU/CSU y tampoco conmigo", ha explicado.

Sin embargo, ha subrayado que no busca una nueva aritmética en el Parlamento y descarta así cualquier colaboración con Alternativa para Alemania (AfD). "Está fuera de la mesa conmigo. Pero esto no debe llevar al SPD a pensar que pueden hacer lo que quieran con nosotros", ha argüido.