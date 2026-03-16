Merz critica a Trump por la misión de Ormuz: "La OTAN es una alianza defensiva, no intervencionista"

El canciller alemán, Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

El canciller alemán asegura que sería un "error" si Israel decide emprender una "ofensiva terrestre" en Líbano

MADRID, 16 Mar. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha criticado este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por proponer una misión militar para desbloquear el tránsito en estrecho de Ormuz en la que participe la Alianza Atlántica. "La OTAN es una alianza defensiva, no intervencionista", ha expresado.

El canciller alemán ha instado a Washington a tratar a los aliados "con respeto", aludiendo a que la guerra de Irán "no tiene nada que ver con la OTAN", tras mantener una reunión con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, en Berlín.

Merz ha reiterado que comparten con Estados Unidos la postura de que el "régimen iraní" debe "ser reemplazado por un gobieno democráticamente legítimo". "Pero, sobre la base de la experiencia que hemos acumulado en años y décadas anteriores, es muy probable que los bombardeos no tengan éxito", ha argüido.

El canciller alemán ha hecho un llamamiento así a no caer en una "guerra eterna" con objetivos poco claros. "Esta guerra debe llegar a su fin lo antes posible, con un plan y una estrategia claros", ha insistido durante una rueda de prensa junto a Jetten.

Sus palabras se producen después de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos este lunes en Bruselas, han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo.

El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, ha destacado el "excepticismo" de su Gobierno con respecto a la propuesta de modificar el mandato de 'Aspides', y ha abogado por esperar primero a que Estados Unidos e Israel expliquen "cuáles son sus objetivos militares en Irán".

El ministro alemán ha señalado que no ve a la Alianza tomando una decisión sobre el estrecho de Ormuz, y el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha afirmado en declaraciones desde Berlín que "esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN".

LA INVASIÓN ISRAELÍ DE LÍBANO SERÍA UN "ERROR"

El canciller alemán también ha expresado su profunda preocupación por los acontecimientos en Líbano y ha advertido al Gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre los peligros de una ofensiva terrestre en el país vecino.

"Empeoraría significativamente la ya tensa situación humanitaria en la región y la dramática crisis de refugiados", ha explicado, agregando que si Israel sigue ese camino esto sería "un error", según ha recogido la cadena de radiodifusión ARD.

De la misma forma, Merz ha condenado "enérgicamente" los ataques del partido-milicia chií Hezbolá contra Israel y ha instado al grupo a deponer las armas, al tiempo que ha expresado apoyo a "cualquier iniciativa que pueda propiciar el diálogo entre Israel y Líbano".