Merz promete proteger la democracia "si es necesario con la Constitución"

Friedrich Merz - Michael Kappeler/dpa

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que protegerá la democracia en el país "si es necesario con la Constitución", en respuesta a la arrolladora victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt.

"Hoy tenemos una Constitución que representa a una democracia resiliente y que nos da todas las herramientas necesarias para defenderla", ha afirmado Merz durante un acto de una facción del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que gobierna en coalición con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz.

Así, ha reiterado su "firme compromiso" con el orden parlamentario. "Podemos hacerlo si es necesario. Me gustaría decir en nombre de todos vosotros: vamos a hacerlo", ha espetado, aunque sin referirse a ninguna medida concreta.

El mandatario conservador alemán ha defendido seguir con las reformas pactadas en el acuerdo de coalición suscrito con el SPD y recuperar así la confianza del votante porque las reformas son "necesarias" para "garantizar la prosperidad y la seguridad social de las próximas generaciones". "Si lo hacemos bien y correctamente juntos estoy seguro de que para finales de 2026 estaremos en una situación completamente distinta", ha apuntado.

Sin embargo, ha advertido de que el resultado de Sajonia-Anhalt "podría reproducirse mañana en otras partes del país" y ha pedido respeto para los resultados electorales.

Por su parte, el líder de la Unión Social Cristiana (CSU), partido hermano de la CDU en Baviera, Markus Soeder, ha reconocido que el resultado de Sajonia-Anhalt implica un "claro mandato democrático" que debe ser respetado. "Es inaceptable intentar cambiarlo cueste lo que cueste. Ahora es el turno de AfD. Tienen que organizar su propia mayoría. Tienen que decir lo que tienen y con quién quieren trabajar", ha argumentado.

AfD ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado alemán de Sajonia-Anhalt aunque sin los apoyos suficientes para gobernar con mayoría absoluta. En concreto ha logrado un 43,8% de apoyo y 39 diputados, tres menos de los necesarios para la mayoría absoluta. Por detras están la CDU (17,%), el SPD (9,3%), Los Verdes (8,9%), La Izquierda (8,6%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (5,3%).