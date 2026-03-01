Metsola apunta a la muerte de Jamenei como el fin de las dictaduras en Irán: "Debe ser la hora de la libertad"

Archivo - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola - Europa Press/Contacto/Maria Laura Antonelli

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha apuntado a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como el hito que ha de marcar el fin de las dictaduras en el país para abrir paso a la libertad en nombre de todos aquellos que han sufrido las consecuencias de casi 50 años de autoritarismo.

"El fin del ayatolá debe marcar el fin de la era de las dictaduras en Irán. Después de 47 años, debe ser la hora de la libertad", ha defendido la presidenta de la Eurocámara en una publicación en redes sociales. "Ahora, Irán debe ser libre", ha sentenciado.

Metsola ha mencionado a título individual a los colectivos --a su juicio-- más castigados por el Gobierno de Jamenei. Desde "todos aquellos asesinados, ejecutados y desaparecidos forzosamente", hasta los niños que han crecido "con miedo a los grilletes del régimen", pasando por las madres que se vieron "obligadas a recorrer sótanos ensangrentados repletos de cuerpos de inocentes mientras buscaban a sus seres queridos", o los presos políticos "torturados, ejecutados o injustamente encarcelados".

La eurodiputada no se ha olvidado de quienes a lo largo de todo este tiempo han perdido la vida "ahorcados sumariamente de una grúa" en cualquier plaza pública; así como tampoco de "las generaciones de iraníes que tuvieron que huir de sus hogares y vivir en el exilio"; los "europeos inocentes tomados como rehenes" por la Guardia Revolucionara; o las mujeres en general y Mahsa Amini en particular.

"Por todas las víctimas de los agentes del terrorismo que el régimen entrenó, financió, suministró y apoyó mientras asesinaban a miles de personas en todo Medio Oriente y el mundo durante las últimas dos generaciones. Para todos aquellos para quienes la lucha por la libertad no es política ni una causa célebre sino existencial; Para todos aquellos que quieren que el pueblo de Irán disfrute de la luz en lugar de permanecer envuelto en la oscuridad", ha continuado la dignataria antes de concluir su mensaje en pro de la libertad de Teherán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado la muerte del líder supremo de Irán en el marco de los ataques lanzados por Estados Unidos a Israel contra el centro del poder en Teherán en una operación con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

Según Trump, el ayatolá "no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" en colaboración con Israel. "Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada", ha afirmado sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

En palabras del presidente de EEUU, "esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país" y en una llamada a las fuerzas de seguridad y a los miembros de la Guardia Revolucionaria ha asegurado que pueden tener "inmunidad" si se rinden en este momento.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen", apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel. Las autoridades iraníes han denunciado una "agresión militar criminal" que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.