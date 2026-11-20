Banderas de la Unión Europea y de Reino Unido en la sede del Consejo en Bruselas durante la segunda cumbre bilateral desde el Brexit. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha reunido este viernes en Bruselas con el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, al que ha invitado a intervenir en una próxima sesión plenaria de la Eurocámara, aunque no ha trascendido la respuesta del 'premier' por lo que la fecha está por fijar.

"En un mundo cada vez más incierto, contar con socios de confianza es más importante que nunca. Una relación más sólida entre la UE y Reino Unido se traduce en mayor seguridad, más prosperidad y más oportunidades para nuestros ciudadanos a ambos lados del canal de la Mancha", ha asegurado Metsola en un comunicado.

Burnham se ha reunido con la conservadora maltesa en Bruselas, tras participar en la capital comunitaria en la segunda cumbre entre la Unión Europea y Reino Unido desde el Brexit, en donde ha cerrado junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, varios acuerdos en materia fitosanitaria y comercio agroalimentario, la interconexión de los sistemas de comercio de emisiones y movilidad juvenil.

Además de celebrar los pactos alcanzados y el compromiso de seguir estrechando lazos en otras áreas como la seguridad y defensa, Metsola ha destacado la importancia de estrechar los vínculos y mantener un "diálogo periódico" entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de Reino Unido para "fomentar la confianza mutua e impulsar la relación".