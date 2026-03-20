Mette-Marit de Noruega afirma haber sido "manipulada y engañada" por Epstein: "Ojalá nunca lo hubiera conocido"

Archivo - Mette-Marit de Noruega, en una imagen de archivo - AGENCIA VIEWS - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha asegurado que fue "manipulada y engañada" por el delincuente sexual Jeffrey Epstein, al que le unía una amistad y llegó a visitar en su residencia de lujo en Florida, en un escándalo que ha salpicado a la Casa Real noruega.

"Es sumamente importante asumir la responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes con mayor detenimiento. Y asumir la responsabilidad por haber sido tan manipulada y engañada", ha afirmado este viernes en una entrevista a la cadena NRK, acompañada del príncipe heredero Haakon, incidiendo en que "nunca" vio nada "ilegal" cuando coincidió con Epstein.

En medio de la polémica tras desvelarse una fluida relación con el influyente multimillonario, con el intercambio de múltiples correos electrónicos entre 2011 y 2014, Mette-Marit ha querido dar explicaciones sobre su amistad y desmarcarse de las actividades ilícitas de este. "Es importante que aclare que no tengo ninguna culpa en esta situación. Son todas las víctimas, quienes han sido sometidas a estos graves abusos, las que merecen justicia", ha indicado, para disculparse si hizo algo para "contribuir a legitimar" a Epstein.

La princesa heredera ha detallado que conoció al delincuente sexual convicto "era muy amigo de un buen amigo" y tenían varias personas en común. "Todos ellos trabajaban en el ámbito de la salud global y la organización. Eran personas en las que confiaba y cuyo criterio me inspiraba confianza", ha explicado.

En todo momento ha negado conocer el pasado ilícito del multimillonario estadounidense, pese a que en los años en los que mantuvo relación ya se había declarado culpable de cargos de prostitución y había indemnizado a distintas víctimas tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Así ha dicho que no era consciente "del alcance y la naturaleza de los actos delictivos que él había admitido y por los que había cumplido condena", aunque no ha aclarado el significado de uno de los correos más polémicos en el que le escribía a Epstein que le había buscado en Google y "no tenía buena pinta", y acompañaba un símbolo de una cara sonriente.

"Pasé mucho tiempo tratando de averiguarlo por mi cuenta", ha indicado, para recalcar que si hubiera encontrado información sobre que era "un maltratador y un delincuente sexual", "no habría escrito una carita sonriente detrás", recalcando que fue en 2019 cuando conoció los "graves abusos" de Epstein.

INCIDENTE EN SU ESTANCIA EN LA MANSIÓN DE FLORIDA

Respecto a su viaje a la mansión del multimillonario en Palm Beach, Florida, la princesa noruega ha señalado que se hospedó en la casa después de que otro amigo la "tomara prestada".

Según relata el último día de su estancia en la mansión, Epstein le "puso en una situación" que, sin querer entrar en más detalles, ha señalado que le hizo sentirse "insegura". En respuesta, ha dicho que decidió coger el teléfono y contactar directamente con su marido, el príncipe Haakon.

Pese a este encontronazo, Mette-Marit mantuvo la relación un tiempo más, algo que atribuye a la personalidad manipuladora de Epstein. "Probablemente fue porque era tan manipulador que se aprovechó de que teníamos un amigo en común. Que soy ingenua. Me gusta creer lo mejor de la gente, pero también decidí cortar el contacto con él, y fue por episodios como ese", ha resumido para recalcar que "ojalá nunca lo hubiera conocido".