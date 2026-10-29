México anuncia la muerte en Sinaloa un alto cargo del Cártel de Guasave buscado por EEUU

Archivo - Imagen de archivo de varios vehículos de la Policía de México. - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SINALOA (MÉXICO)

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han anunciado la muerte de dos personas, entre ellas un alto cargo del Cártel de Guasave buscado por Estados Unidos, en el marco de una operación llevada a cabo por la Armada en el estado de Sinaloa, situada en el noroeste del país norteamericano.

El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha señalado en un comunicado en redes sociales que la operación fue lanzada en los alrededores de la colonia Alfredo V. Bonfil como parte de las "acciones permanentes" para "avanzar en la pacificación de Sinaloa".

"Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias 'Chuy Peñuelas', uno de los operadores del Cártel de Guasave", ha dicho, antes de resaltar que Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares (cerca de 4,45 millones de euros) por información que permitiera su captura.

Asimismo, ha apuntado que los agentes han incautado además cuatro vehículos, tres armas, cargadores y municiones, al tiempo que ha recalcado que todo ello ha sido puesto ya ha disposición de la Fiscalía para las investigaciones. "Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad para lograr la pacificación de Sinaloa", ha apostillado García Harfuch.