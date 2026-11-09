México concede el asilo político a Nadia Beller, expareja del antiguo asesor de Milei y Paz

Archivo - Fachada de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, Bolivia - Daniel Romero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han concedido asilo a Nadia Beller, expareja del asesor político argentino Fernando Cerimedo, según ha confirmado el Gobierno de Bolivia, que ahora estudia otorgarle un salvoconducto para viajar tras haber sido víctima de un intento de asesinato ordenado presuntamente por el propio Cerimedo.

El Ministerio de Exteriores boliviano "recibió, el 4 de noviembre de 2026, la comunicación oficial de la Embajada de México mediante la cual se informó sobre la concesión de asilo diplomático a la señora Beller Delgadillo y se solicitó el correspondiente salvoconducto", ha indicado.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la cartera diplomática ha señalado que la solicitud de salvoconducto para Beller, excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS), "se encuentra en evaluación (...) sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto".

El Ministerio ha salido así al paso "ante las informaciones difundidas respecto de un eventual acuerdo" entre los dos países para la concesión de dicho permiso, después de que ambos ministros, el boliviano Héctor Francisco Huanca y el mexicano Roberto Velasco, se reunieran la semana pasada en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana. "En dicho encuentro no se asumió compromiso alguno para otorgar el salvoconducto solicitado, ni se acordó su entrega al retorno del canciller boliviano al país", ha asegurado.

El pasado 17 de agosto, Beller sufrió un ataque armado en un hotel de Santa Cruz y horas después fue detenida su expareja Fernando Cerimedo, quien actualmente se encuentra en una cárcel de Bolivia acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, entre otras causas.

Beller ha asegurado que el ataque del que fue víctima tenía como objetivo silenciar todo lo que sabía sobre las relaciones de Cerimedo con altos cargos políticos bolivianos y argentinos, comenzando por los respectivos presidentes, Rodrigo Paz y Javier Milei.