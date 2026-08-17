México confirma dos nacionales entre las víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Archivo - Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado la muerte de dos nacionales a causa del terremoto de magnitud 7,4 registrado la semana pasada en el noroeste de Colombia, que ha dejado cerca de 290 víctimas mortales.

"Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias", ha indicado en una rueda de prensa en la que ha informado de que trasladaron condolencias a las familias de las víctimas a Colombia y "se les está dando todo el apoyo".

Las autoridades colombianas han rebajado a 287 la cifra de muertos por el seísmo, mientras que han elevado a 4.147 la de heridos y cifrado en 194 las personas dadas por desaparecidas.