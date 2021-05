México y EEUU apelan al entendimiento y a la unión para solucionar la crisis migratoria

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, han mantenido este viernes un encuentro por videoconferencia en el que ambos han coincidido en colaborar para poder abordar de la mejor manera las causas que han provocado la crisis migratoria en la frontera que comparten e invertir en desarrollo en los países de origen.

"México es nuestro vecino más cercano y compartimos una frontera, pero también los valores de dignidad y de respeto, los lazos familiares y una historia común, extensa y compleja (...) Nuestros países enfrentan grandes desafíos, la pandemia y sus repercusiones económicas, así como un aumento del número de migrantes que llegan a nuestra frontera común", ha comenzado Harris su intervención.

En cuanto a ese punto, Harris ha señalado que "es de interés mutuo" ofrecer "alivio inmediato" a los países del Triángulo Norte --Guatemala, Honduras y El Salvador-- y "abordar las causas fundamentales de la migración".

En la reunión virtual que ambos líderes han mantenido, también han mostrado una predisposición común para abordar otras cuestiones que afectan a la región, como la violencia, el crimen organizado, la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas, así como el cambio climático.

"Nosotros creemos que la gente no quiere abandonar sus hogares y si lo hacen es porque están amenazados o porque no tiene oportunidades", por tanto "es de interés mutuo abordar algunas de estas causa fundamentales y hacerlo, ha subrayado la vicepresidenta estadounidense, no solo de manera bilateral, sino también buscando el apoyo del resto de socios internacionales.

Tras su intervención, Harris ha celebrado haber vuelto a conversar con el presidente López Obrador, a quien le ha citado para tratar personalmente el próximo 7 de junio, cuando la vicepresidenta viaje a México con motivo de una gira de dos días, que también la llevará hasta Guatemala.

Por su parte, López Obrador ha destacado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya confiado en Harris para llevar la cuestión y las políticas migratorias, sinónimo, ha valorado, "de que le importa mucho" lo que está sucediendo en la frontera que ambos países comparten.

"Las relaciones políticas, históricas, de amistad, a veces, de diferencias, pero tenemos una frontera que nos une de más de 3.000 kilómetros y tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos", ha enfatizado.

"Nos vamos a seguir entendiendo, tenemos muchas cosas en común y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar, pueden contar con nosotros", ha dicho.