México investiga la muerte a tiros de un 'streamer' mexicano durante una retransmisión en directo

Archivo - Imagen de archivo de militares en Chiapas (México) - Isaac Guzman/dpa - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han abierto una investigación este miércoles sobre la muerte de César Gastelum, un 'streamer' mexicano que recibió varios disparos mortales por parte de dos hombres armados en moto en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, mientras se encontraba retransmitiendo en directo en redes sociales.

"En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos", ha señalado el Gabinete de Seguridad de México en un comunicado.

Las autoridades barajan varias hipótesis, entre ellas la presencia de "publicaciones" que hacían alusión a "una facción de un grupo delictivo", si bien no detalla cuál. "Se está realizando el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables", ha agregado.

Los hechos habrían tenido lugar en la tarde del martes en el exterior de un restaurante de comida rápida en la urbanización Tres Ríos en Culiacán frente a otras personas que realizaban una retransmisión en directo en redes sociales junto al 'streamer'.

Gastélum, de 25 años, era una figura conocida en redes sociales, donde acumulaba cientos de miles de seguidores gracias a sus vídeos y su contenido humorístico. Según apunta el diario 'El Universal', el presunto homicidio podría estar relacionado con el conflicto interno del Cártel de Sinaloa.