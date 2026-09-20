México tacha de "incuestionable" la carrera de Bachelet y lamenta la retirada de su candidatura para la ONU

Archivo - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Luis Marin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha calificado este domingo de "incuestionables" las credenciales de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para dirigir la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), después de que la exmandataria anunciara la retirada de su candidatura para encabezar el organismo internacional.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, la cartera dirigida por Roberto Velasco ha destacado que Bachelet es una figura "íntegra, humanista y justa" cuyos principios coinciden plenamente con los valores de la Carta de Naciones Unidas en materia de construcción de la paz y defensa de los derechos humanos.

"México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, alta comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres", ha remarcado el ministerio de Exteriores mexicano, subrayando la conveniencia de su perfil en un contexto global que requiere "promover el multilateralismo, la no intervención y la igualdad entre Estados".

Asimismo, el Ejecutivo mexicano ha expresado su agradecimiento a las autoridades de Brasil por el trabajo conjunto desplegado durante el desarrollo de la campaña diplomática, calificando la colaboración bilateral como un ejercicio de cooperación regional inédito en la historia de ambos países.

Bachelet ha decidido este pasado sábado no continuar con su candidatura y ha asegurado que no se arrepiente de haberse propuesto lo que ha descrito como un "gran desafío". La exdirigente socialista ha agradecido el apoyo "generoso" por parte de los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum respectivamente, así como a los chilenos que le han ofrecido "su estima y apoyo".

El anuncio llega apenas un día después de conocer los resultados del tercer sondeo informal dentro del Consejo de Seguridad, en el que obtuvo un solo voto favorable frente a once desfavorables y tres "sin opinión".