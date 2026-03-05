Un miembro de la Asamblea de Expertos de Irán asegura que la elección del sucesor de Jamenei llegará "lo antes posible"

Archivo - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei (archivo) - -/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo de la Asamblea de Expertos, que tiene entre sus funciones elegir al nuevo líder supremo de Irán, ha asegurado este jueves que este anuncio llegará "lo antes posible", en medio de las deliberaciones para reemplazar al ayatolá Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"La Asamblea de Expertos está llevando a cabo sus labores para nombrar lo antes posible al nuevo líder", ha afirmado Mohsen Qomi, miembro del Presidium de la Asamblea de Expertos, antes de pedir a la población que no haga caso de los "rumores" sobre el proceso de designación.

Así, ha subrayado que "la población debe seguir la información solo a través del Presidium de la Asamblea de Expertos, ignorando los rumores", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Durante la jornada del miércoles, Ahmad Jatami, uno de los integrantes de la Asamblea de Expertos de Irán, ya adelantó que el organismo "está cerca" de elegir al sucesor de Jamenei. "Las opciones sobre el próximo líder han sido identificadas. Estamos cerca de elegirlo". Los expertos han sondeado opciones y, por la gracia de Dios, estamos cerca de tomar una decisión", resaltó.

Jamenei murió el 28 de febrero a causa de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.