Miles de judíos ultraortodoxos bloquean varias autopistas de Israel para protestar contra su reclutamiento

Archivo - Un judío ortodoxo frente al Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén - Nir Alon/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de judíos ultraortodoxos han vuelto a bloquear este jueves varias autopistas del centro de Israel para protestar contra la realización del servicio militar obligatorio y rechazar el arresto de aquellos que se niegan a acudir a las convocatorias para sumarse a las filas del Ejército, un reclutamiento del que estaban exentos hasta hace más de un año los jóvenes de la comunidad haredí.

Actualmente, las rutas 1, 4 y 6 se encuentran bloqueadas y es imposible transitarlas debido a la aglomeración de manifestantes. El tráfico en la autopista Ayalon de Tel Aviv también se ha visto interrumpido, y los trenes que circulan por la ciudad han sido suspendidos después de que los movilizados invadieran las vías, según inforamciones del diario 'The Times of Israel'.

El punto central de la protesta se encuentra en la ruta 4, donde se observan enfrentamientos entre manifestantes y agentes de Policía que intentan desalojarlos. Muchos de los participantes se han trasladado en autobús hasta estas zonas procedentes de Jerusalén, Beit Shemesh y otros lugares del país.

Algunos manifestantes llevan insignias amarillas con la Estrella de David, mientras que otros portan pancartas en las que se puede leer: "Un joven detenido = ruta bloqueda".

Las autoridades israelíes han emitido miles de órdenes de reclutamiento a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredí a pesar de las tensiones y las protestas contra la obligatoriedad del servicio militar para estos judíos, que se dedican a estudiar la Torá, el libro sagrado del judaísmo, y ejercen objeción de conciencia a estos llamamientos a filas alegando motivos religiosos.