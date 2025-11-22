Miles de personas protestan en Bolonia (Italia) por la presencia del equipo de baloncesto Maccabi de Tel Aviv

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 5.000 manifestantes han salido este viernes a las calles de la ciudad italiana de Bolonia en señal de protesta por el partido de baloncesto que enfrentaba al local Virtus Bologna y al equipo israelí Maccabi de Tel Aviv para mostrar su apoyo al pueblo palestino y rechazar la presencia de los deportistas israelíes, lo que ha provocado enfrentamientos entre la Policía y los participantes en la movilización.

La manifestación ha comenzado alrededor de las 19.00 horas (hora local) y poco tiempo después se han iniciado los primeros incidentes, según recoge la cadena de televisión pública italiana RAI. Varios participantes han lanzado objetos de una obra a los agentes de las fuerzas del orden.

Asimismo, la Policía ha indicado que también se lanzaron botes de humo, botellas de vidrio y petardos, ante lo que respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los incidentes han continuado durante las últimas horas de la tarde, resultando en contenedores quemados y barricadas en mitad de las carreteras con vallas y otros materiales.

"En Bolonia estalla la violencia urbana porque un grupo de alborotadores intenta boicotear un partido de baloncesto. ¿De quién es la culpa? El equipo israelí, el Maccabi Tel Aviv, está jugando. Es vergonzoso: esto no tiene nada que ver con el deporte. Nuestra solidaridad con la Policía", ha sostenido el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

Asimismo, las fuerzas de seguridad han informado que al menos ocho agentes han resultado heridos y quince personas han sido identificadas, aunque por el momento no se han registrado detenciones.