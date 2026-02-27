Una milicia iraquí pide a sus combatientes prepararse para una "guerra de desgaste" si EEUU ataca Irán

Archivo - Un soldado en posición durante un entrenamiento militar realizado por la Brigada de Respuesta a Emergencias (ERB) iraquí de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior en un campo de entrenamiento en la base aérea de Bagdad - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La destacada milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá ha reclamado a sus combatientes que se preparen para una posible "guerra de desgaste" en caso de que Estados Unidos lance una ofensiva contra Irán, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a las negociaciones en marcha para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"En medio de las amenazas y el despliegue militar de Estados Unidos, que supone una peligrosa escalada regional, subrayamos la necesidad de que todos los muyahidín se preparen para una guerra de desgaste que podría ser de larga duración, excediendo los cálculos de la Administración estadounidense", ha señalado el grupo.

"Si el maligno Estados Unidos enciende la llama de la guerra en la región, sufrirá enormes pérdidas que no podrán ser contenidas o compensadas", ha apuntado en un comunicado, en el que ha reclamado a las autoridades semiautónomas del Kurdistán iraquí que no den apoyo alguno a un posible ataque contra Irán.

En este sentido, Kataib Hezbolá ha advertido a las autoridades kurdas de Irak contra "una colusión con fuerzas extranjeras hostiles", antes de destacar que esto "impondría cargas adicionales que podrían amenazar y seguridad y su futuro", sin que el Gobierno de la región, con sede en Erbil, se haya pronunciado al respecto.

Trump ha puesto sobre la mesa un posible "ataque limitado" a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones --que el jueves tuvieron su tercera etapa en la ciudad suiza de Ginebra, con mediación de Omán--, mientras que Teherán ha resaltado que una acción de este tipo sería "un acto de agresión" que derivaría en una respuesta militar "decisiva" por parte de sus fuerzas.

El mandatario, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.