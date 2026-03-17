La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá anuncia la muerte de su jefe de seguridad

Archivo - Miembros de la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá protestan frente a la Embajada de EEUU en Bagdad - Europa Press/Contacto/Sgt. Kyle C. Talbot/Planetpi

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La destacada milicia iraquí Kataib Hezbolá, uno de los grupos que apoya a Irán en Irak frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, ha anunciado a última hora de este lunes la muerte de su jefe de seguridad, Haj Abú Alí al Askari, y ha nombrado en su lugar a Haj Abú Muyahid al Asaf.

"Con orgullo y aceptación de la voluntad y el decreto de Dios, les anunciamos el martirio de Haj Abú Alí al Askari", ha anunciado la milicia en un comunicado difundido en su web en el que ha ensalzado el carácter de su ya exjefe de seguridad.

Al hilo, Kataib Hezbolá ha anunciado que su "estandarte (...) será izado por Haj Abú Muyahid al Asaf", nuevo responsable de seguridad de las brigadas de la organización.

Esta milicia --que ya advirtió a sus miembros de una posible "guerra de desgaste" en la víspera del lanzamiento de la ofensiva sorpresa contra Irán de Estados Unidos e Israel-- es uno de los grupos bajo el paraguas de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición paramilitar proiraní al servicio del Gobierno iraquí involucrada en los últimos días en intercambios de ataques con Estados Unidos e Israel, tanto como blanco como ejecutor.