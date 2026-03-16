Una milicia proiraní de Irak asegura haber matado a seis personas en un ataque contra la base Victoria de EEUU

Entierro de miembros del grupo paramiliar Fuerzas de Movilización Popular en Bagdad - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han reivindicado este lunes un ataque contra la base Victoria de Estados Unidos, situada en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak, en el que han muerto seis personas y otras cuatro han resultado heridas, según ha asegurado el grupo.

"Nuestros valientes muyahidines (combatientes) han llevado a cabo una operación precisa y eficaz con misiles dirigidos contra la base estadounidense de Victoria, cerca del aeropuerto de Bagdad", han informado en un comunicado en el que han cifrado en seis las víctimas mortales del ataque, a las que se suman cuatro heridos graves.

El ataque se ha producido como represalia por la muerte del líder supremo iraní el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace más de dos semanas, que ha dejado hasta el momento 3.000 fallecidos en la República Islámica, según la ONG de derechos humanos iraní HRANA.

Además, la Resistencia Islámica en Irak se ha referido a la reciente muerte de un grupo de jóvenes combatientes, en el que podría tratarse del bombardeo contra la provincia de Kirkugk, situada en el norte de Irak, achacado a Estados Unidos, en el que fallecieron cuatro miembros de la milicia iraquí Kataeb Imam Alí, respaldada también por Irán.