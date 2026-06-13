Milicianos antitalibán matan a tres miembros de la Policía de la Moral en Herat

Combatientes del Frente para la Libertad de Afganistán (FLA) - FLA

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo antitalibán Frente para la Libertad de Afganistán (FLA) ha anunciado la muerte de tres miembros del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, la temida Policía Moral talibán, en un ataque contra la sede de esta institución en Herat, en el norte de Afganistán, en represalia por la persecución contra las mujeres y la disidencia.

"Alrededor de las 22.00 horas del viernes han atacado la sede de los opresores de la infame administración talibán de la Propagación de la Virtud en la entrada de su sede en la ciudad de Herat, lo que ha resultado en la muerte de tres de estos criminales y dos más heridos", ha publicado el FLA en redes sociales.

La acción es "en respuesta al acoso y hostigamiento a las mujeres" y a la "represión de las protestas del pueblo contra este grupo en la provincia de Herat", donde han sido detenidas 30 mujeres esta semana por no acatar el código de vestimenta talibán.

El grupo destaca que este ataque es "en sintonía con el pueblo libre, las mujeres y hombres contrarios al régimen tiránico y criminal de los talibán" y subraya que la Policía de la Moral es un "objetivo legítimo".

"El Frente para la Libertad de Afganistán insta a los ciudadanos libres de Herat a mantener las distancias con los vehículos militares y los lugares de reunión de los terroristas talibán", concluye el comunicado publicado junto a un vídeo grabado de noche en el que se puede ver una pequeña deflagracion en la entrada de un edificio.