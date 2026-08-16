Las milicias del MPLJ anuncian la muerte de 15 efectivos de seguridad en un ataque en el centro-este de Níger

Archivo - El ministro de Defensa de Níger, Salifou Modi, a la izquierda, durante una cumbre de jefes de Defensa del Sahel en Moscú - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las milicias del Movimiento Patriótico por la Libertad y la Justicia (MPLJ), un grupo rebelde enemigo de la junta militar que gobierna Níger, ha anunciado la muerte de 15 efectivos de seguridad en un ataque ejecutado en el centro-este del país, sin que por ahora exista confirmación oficial de lo ocurrido.

En un comunicado, el líder del grupo armado, Moussa Kounai, explica que el ataque ha ocurrido en la localidad de Séguédine y ha ido dirigido contra un campamento de la Guardia Nacional de Níger (GNN), en cuyo puesto de control se encontraban también elementos de la Policía nacional y Gendarmería.

"Los enfrentamientos dejaron al menos 15 muertos y 7 heridos entre las fuerzas de seguridad presentes en ambos lugares y causaron importantes daños materiales, incluyendo el robo de vehículos, así como una gran cantidad de armas y municiones", anuncia en el comunicado.

"El MPLJ reafirma que su lucha es de carácter político y tiene como objetivo lograr el restablecimiento de un orden institucional democrático que respete los derechos y libertades de los nigerinos", concluye la nota.

Las milicias se han marcado como objetivo principal la restitución en el poder del expresidente Mohamed Bazum, que se encuentra encarcelado desde su derrocamiento en julio de 2023 a manos de la junta que lidera Abdourahmane Tchiani.