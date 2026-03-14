Un militar de la FINUL herido tras disparos contra posiciones de los 'cascos azules' en el sur de Líbano

Archivo - Militares de la FINUL en el sur de Líbano (archivo) - FINUL - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un militar de la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha resultado herido leve la pasada noche tras un ataque con disparos en Meis ej Yebel, según ha informado la propia FINUL en un comunicado.

"Anoche una de nuestras posiciones cerca de Meiss ej Yebel fue atacada, probablemente con fuego de ametralladora", ha explicado la portavoz de la FINUL Kandice Ardiel en un mensaje publicado en Telegram.

El ataque provocó un incendio y uno de los miembros de la misión internacional resultó herido leve cuando se dirigía a refugiarse, según Ardiel, que ha explicado que se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

"Recordamos a todos los actores su obligación de garantizar en todo momento la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz", ha remachado.

Este incidente se produce en medio de los avances terrestres y los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel en el sur de Líbano, una ofensiva vinculada a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero con la intención declarada de forzar un cambio de régimen en Teherán.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.