El Ministerio de Exteriores de Israel desmiente a Smotrich y niega la cancelación de los Acuerdos de Hebrón

Archivo - El ministro de Hacienda israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, junto a colonos y miembros de su escolta al término de la ceremonia de reasentamiento de Sa-Nur, al sur de Jenin. - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Israel ha desmentido este martes al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y ha negado que el Ejecutivo haya cancelado los Acuerdos de Hebrón, insistiendo en que se adoptaron una serie de cambios relativos a la comunidad judía de la ciudad.

"Contrariamente a lo afirmado por el ministro de Finanzas, el 'Acuerdo de Hebrón' no ha sido cancelado", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado difundido en redes sociales.

"Hace varios meses, el Gabinete de Seguridad adoptó una decisión que se refiere específicamente a las competencias en materia de planificación y construcción relacionadas con la comunidad judía de Hebrón y con los lugares del patrimonio judío allí ubicados", ha indicado.

En este sentido, señala que esta decisión se tomó tras "años de una ausencia total de cooperación" por parte del Ayuntamiento de Hebrón en estos asuntos. "Más allá de eso, no se ha realizado ningún otro cambio", ha recalcado.

De esta forma, rechaza de plano el anuncio hecho por Smotrich, uno de los elementos más radicales del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, respecto a la cancelación de los Acuerdos de Hebrón, firmados en 1997 en el marco de los Acuerdos de Oslo, para arrebatar competencias a las autoridades palestinas en esta ciudad cisjordana, también sobre planificación y construcción.

"He anulado los Acuerdos de Hebrón", ha dicho Smotrich, antes de resaltar que "esto implica que muchas competencias sobre Hebrón y sus lugares santos, incluida la Tumba de los Patriarcas, ya no están en manos de la alcaldía terrorista de Hebrón".

"Vuelven totalmente a ser responsabilidad total del Estado de Israel", ha resaltado en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado que "esto es mucho más que un paso a nivel de planificación". "Es una enmienda histórica", ha defendido, antes de defender la "revolución" de "regular los asentamientos, reforzar la gobernanza y profundizar la soberanía israelí en Judea y Samaria", refiriéndose a Cisjordania por su nombre bíblico.

El paso, ahora negado, ha sido criticado por las autoridades palestinas, cuya Presidencia ha subrayado que esta medida afecta al estatus político y legal de Hebrón, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino ha denunciado la escalada peligrosa" de Israel, subrayando que este paso supone un "atentado" contra el "estatus legal, histórico y político" de la ciudad.

La diplomacia palestina denunció que si este paso no acarreaba consecuencias "incentivará" a Israel a "persistir en sus crímenes, expondrá a la región a la inestabilidad y amenazará la seguridad y la paz en la región".