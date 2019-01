La ministra de Empleo de Australia anuncia su dimisión antes de las elecciones

Publicado 19/01/2019 7:02:01 CET

MELBOURNE, 19 Ene. (Reuters/EP) -

La ministra de Empleo de Australia, Kelly O'Dwyer, ha anunciado este sábado que abandonará la política por motivos personales antes de las elecciones, previstas para mayo de este año.

Las mujeres en Australia conforman la mitad de la población, pero representan menos de la cuarta parte de los políticos en el Partido Federal, el principal de la coalición gobernante.

O'Dwyer, que también es ministra de Relaciones Industriales y la Mujer, ha indicado que sus razones para no volver a la política en las próximas elecciones, han sido personales.

"Ya no quiero perder constantemente la oportunidad de ver a mis hijos cuando me levanto por la mañana y cuando me acuesto por la noche", ha afirmado O'Dwyer. El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha apoyado la decisión de la ministra.