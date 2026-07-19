La ministra de Exteriores de Corea del Norte visita Rusia en pleno fortalecimiento de los lazos entre Moscú y Pyongyang

Archivo - Bandera de Corea del Norte - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, ha iniciado una visita oficial a Rusia por invitación de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en un nuevo gesto de acercamiento político y militar entre ambos países, según han confirmado este domingo las autoridades de Moscú y los medios estatales norcoreanos.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) ha informado de que la jefa de la diplomacia norcoreana partió el sábado desde Pyongyang, la capital de corea del Norte, a bordo de un avión oficial con destino a Rusia, si bien no ha facilitado detalles sobre el contenido de la agencia o la duración del viaje.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha confirmado la llegada de Choe a Moscú para una "visita oficial", sin ofrecer información adicional sobre las reuniones previstas.

Se trata del primer viaje de la ministra a Rusia desde octubre del año pasado, cuando viajo a la capital rusa como parte de una visita de trabajo, antes de asistir a un foro internacional de seguridad celebrado en Bielorrusia.

Este desplazamiento ha alimentado las especulaciones sobre un posible viaje del líder norcoreano, Kim Jong Un, a Rusia para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque ninguna de las dos partes ha confirmado oficialmente este extremo.

Las relaciones entre Moscú y Pyongyang se han estrechado significativamente desde la firma, en junio de 2024, del tratado de "asociación estratégica integral" suscrito por Putin y Kim, un acuerdo que ha impulsado la cooperación bilateral en distintos ámbitos.

Desde entonces, Corea del Norte ha reforzado su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, incluido el envío de miles de efectivos, según han denunciado Ucrania y sus aliados occidentales, mientras ambos países han intensificado también sus contactos políticos y diplomáticos.

El viaje de Choe coincide, además, con los esfuerzos de Corea del Norte por mantener una relación fluida con China como aliado y socio económico. El presidente chino, Xi Jinping, visitó Pyongyang el mes pasado para reunirse con Kim y ambos gobiernos han incrementado recientemente los intercambios de alto nivel con motivo del 65 aniversario de su tratado de amistad.