Ministro de Cultura checo traslada al presidente que no peligra la independencia de la radiotelevisión pública

Archivo - El primer ministro checo, Andrej Babis. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura de República Checa, Oto Klempír, ha trasladado este miércoles al presidente del país, Petr Pavel, que el nuevo modelo de financiación de la radiotelevisión pública no pone en peligro su independencia.

En una reunión sobre el nuevo modelo de financiación del ente público, después de que el Ejecutivo de Andrej Babis haya suprimido el canon que hasta ahora pagaban los ciudadanos y vaya a pasar a un sistema con un presupuesto público que decidirá el Gobierno, Klempír ha insistido ante Pavel que la reforma "no pondrá en peligro la independencia" del organismo.

Según informa Radio Praga, Klempír ha defendido por contra que la propuesta protegería a los medios públicos, al tiempo que mantendría el apoyo a la cultura como una prioridad.

La reunión responde a las dudas de Pavel sobre el nuevo modelo, reclamando un debate entre expertos sobre el posible impacto de una reducción de los presupuestos.

Con la reforma prevista por el Gobierno de Babis está previsto que las partidas para la radio y la televisión pública checa caigan en torno a un 15%, lo que ha generado dudas sobre el impacto que tenga tanto en la calidad como la independencia del ente.

En medio de la polémica por la retirada del actual canon para sufragar la radiotelevisión pública, Babis viene insistiendo en que el presupuesto será "justo" y "predecible", incidiendo en que no se resentirá el servicio público.