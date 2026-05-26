El ministro de Defensa de Afganistán viaja a Rusia para una conferencia internacional de seguridad

Archivo - Miembros de los talibán hacen guardia en un puesto de control en Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Afganistán, Mohamad Yaqub Muyahid, ha viajado este martes a la capital de Rusia, Moscú, para participar en una conferencia internacional de seguridad, en medio del acercamiento entre ambos países tras años sin relaciones después de que los talibán se hicieran con el control del país en agosto de 2021.

El portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Sadiqulá Nasrat, ha confirmado la llegada a Rusia de Muyahid y ha destacado que la conferencia "contará con la presencia de funcionarios de seguridad y defensa de numerosos países de la región y del mundo".

Asimismo, ha subrayado en un mensaje publicado en redes sociales que en la misma "se debatirá y se intercambiarán opiniones sobre la seguridad regional, los desafíos de seguridad conjuntos y la cooperación mutua", sin que Moscú se haya pronunciado sobre el desplazamiento del jefe de la cartera afgana.

El desplazamiento tiene lugar poco más de una semana después de que otra delegación oficial afgana, encabezada por el ministro de Comercio e Industria afgano, Nurudín Azizi, viajara a Rusia para participar en un foro económico ruso-islámico que acoge la ciudad de Kazan.

Rusia es de los pocos actores internacionales que reconoce a las autoridades talibán en Afganistán como el gobierno legítimo en Kabul, si bien la Unión Europea ha confirmado recientemente una invitación a una reunión centrada en el retorno de ciudadanos afganos desde suelo europeo.

Los talibán impusieron poco después de su vuelta al poder en agosto de 2021 una batería de restricciones a la vida pública, con el principal foco en mujeres y niñas. A pesar de sus promesas de retomar la educación para las niñas, las alumnas de cursos superior a sexto siguen sin poder acudir a clase, en medio de críticas internacionales.