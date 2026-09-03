El ministro de Exteriores de Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas: "Siempre estamos más cerca"

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha aludido este miércoles a la posibilidad de que Buenos Aires avance en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, apenas un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que podría revisar su apoyo a Reino Unido en esa cuestión, y justo en la víspera de que el jefe de la Casa Rosada, Javier Milei, dirija a la nación un discurso sobre este asunto.

"Siempre hay chances, siempre estamos más cerca", ha respondido de manera escueta el responsable de la cartera de Exteriores a preguntas de los medios sobre la posibilidad de que Argentina recupere el control de las islas, antes de participar en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso bajo el lema 'Vientos de Cambio'.

Ha sido en ese mismo evento donde, durante su intervención en el panel al que fue invitado, ha dejado claro que "las Malvinas son argentinas" y que el Gobierno del país rioplatense tiene "una obligación y una responsabilidad" de defender sus "intereses allí".

Seguidamente, Quirno ha aseverado que "hoy están sucediendo cosas en Malvinas que son decisiones unilaterales de Reino Unido", las cuales, ha precisado, no solo rechaza el Gobierno argento sino que también repudia "muy claramente".

"Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y para poder llegar al objetivo de todos los argentinos: tener la soberanía de las Malvinas argentinas", ha zanjado.

La disputa por la soberanía del archipiélago, que se remonta al siglo XIX, tuvo su máximo exponente en la guerra iniciada el 2 de abril de 1982 por la dictadura argentina, que dejó 255 soldados británicos y otros 650 argentinos muertos. El país sudamericano tuvo que retirarse tras poco más de dos meses de enfrentamientos.