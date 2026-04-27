El ministro de Exteriores de China reafirma su apoyo a la junta militar de Birmania durante una visita

El líder de la junta militar y presidente de Birmania, Min Aung Hlaing, junto al ministro de Exteriores de China, Wang Yi. - Europa Press/Contacto/Li Guangtao

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha reafirmado este lunes su apoyo a la junta militar que gobierna Birmania desde febrero de 2021 durante una visita a la capital del país, Naipyidó, en la que se ha reunido con su homólogo, Tin Maung Swe, la segunda de este tipo desde que Min Aung Hlaing fue ratificado como presidente del país.

Wang ha expresado así que China "permanecerá al lado de las autoridades birmanas a nivel internacional" y que prevé "acelerar los proyectos conjuntos adoptados" recientemente. Además, ha mostrado su respaldo a la nueva composición de las Fuerzas Armadas, sometidas a una reforma durante los últimos meses.

El jefe de la diplomacia china ha aseverado, además, que Pekín seguirá "respaldando la soberanía y la integridad territorial de Birmania", además de su "estabilidad". En este sentido, ha prometido "cooperación para garantizar paz en las áreas fronterizas" y "facilitar el comercio".

También ha apostado por "expandir la cooperación en materia energética" entre las partes, además de cuestiones tecnológicas y de minería. "Nos comprometemos a apoyar el proceso de paz interno birmano y a tomar medidas contra las organizaciones ilegales involucradas en operaciones de fraude online", ha aclarado, según ha recogido el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

"China seguirá defendiendo la postura de Birmania a nivel internacional bajo el marco establecido por la ONU y por la ASEAN", ha apuntado, después de que el propio Min Aung Hlaing haya afirmado que su objetivo es restaurar los lazos con el bloque de países asiático.

De momento, el bloque ha prohibido la participación de altos cargos del Ejército en las cumbres regionales como represalia por la asonada militar y tras la inacción del Gobierno a la hora de cumplir con el programa de cinco puntos pautado por la ASEAN para lograr una transición y que incluye el cese de los ataques. En vez de cumplir con esto, la junta birmana ha incrementado su campaña militar, lo que ha llevado a un gran número de víctimas civiles.