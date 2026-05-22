El ministro de Exteriores de China viajará la próxima semana a Canadá

Archivo - El ministro de Exteriores de China, Wang Yi. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, viajará la próxima semana a la capital de Canadá, Ottawa, en la primera visita oficial de un jefe de la diplomacia china a territorio canadiense en una década, según han informado las autoridades del gigante asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha confirmado durante una rueda de prensa que Wang viajará a Ottawa entre los días 28 y 30 de mayo "para sostener conversaciones bilaterales", según ha recogido el diario 'Global Times'.

"Por invitación de la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visitará Canadá", ha aclarado, antes de subrayar los vínculos existentes entre los dos países, que mantienen una "trayectoria constructiva". "Ambas naciones trabajan para afianzar su asociación estratégica", ha añadido.

El 16 de enero, el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Pekín, donde resaltó el desarrollo "sano y estable" de las relaciones entre los dos países y apuntó la construcción de una nueva asociación entre las partes.