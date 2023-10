El ministro de Exteriores israelí asegura que Israel expulsará a Hamás y "disminuirá" el territorio de Gaza

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, ha asegurado que, cuando acabe la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Israel no solo habrá logrado expulsar a la milicia palestina, sino que también "disminuirá" el territorio de la Franja de Gaza.

"Al final de esta guerra, Hamás no solo ya no estará en Gaza, sino que el territorio de la Franja de Gaza también disminuirá", ha manifestado este miércoles el representante de la diplomacia israelí en declaraciones a la emisora Army Radio recogidas por 'The Times of Israel'.

Con estas declaraciones, Cohen alimenta la especulación sobre las intenciones de Israel de crear una zona de amortiguación entre la Franja de Gaza y el resto del territorio israelí, cuyo principal objetivo sería proteger la frontera sur y evitar ofensivas similares a la del 7 de octubre.

Tras el ataque sin precedentes de Hamás de principios de octubre, a causa del que han fallecido más de 1.400 israelíes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una operación en respuesta que se cobra ya la vida de más de 3.500 palestinos y parece dirigirse hacia una incursión terrestre por el norte de la Franja.