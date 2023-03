El ministro de Exteriores de Suecia pasa de estar "convencido" a "esperanzado" de la adhesión a la OTAN

Archivo - El ministro de Exteriores de Suecia, Tobias Billstrom - Europa Press/Contacto/Ninni Andersson/Government O

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Suecia, Tobias Billstrom, ha matizado sus recientes declaraciones en las que afirmaba estar "completamente convencido" de la adhesión de Estocolmo a la Alianza Atlántica y habla ahora de "grandes esperanzas" para que el proceso se culmine antes de la cumbre de la OTAN en Vilna el próximo mes de julio.

El encargado de la diplomacia sueca ha reconocido que, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos y la negativa de Hungría y Turquía para dar 'luz verde' definitiva a la adhesión de Suecia a la OTAN son "motivos" suficientes para "moderar las palabras" al respecto.

"Creo que 'esperanzado' es mejor en este contexto", ha reconocido Billstrom, quien ha aludido así a las nuevas críticas vertidas contra Estocolmo por parte de Budapest, que ya ha dado su visto bueno al ingreso de Finlandia en la OTAN, y Ankara, que negocia este asunto este mismo jueves.

Así, Billstrom ha lamentado las duras palabras lanzadas desde Hungría, que denuncia "falta de respeto" al país centroeuropeo y "superioridad moral" de las autoridades suecas al criticar el poder Judicial húngaro, según recoge la cadena de televisión pública de Suecia, SVT.

"No vemos ninguna razón por la que no debamos ser ratificados. Esas razones no tienen nada que ver con la solicitud sueca de la OTAN. Es algo completamente diferente. Se trata de qué puntos de vista tenía la Unión Europea sobre Hungría", ha defendido el ministro de Exteriores sueco.

De hecho, Billstrom ha apuntado que no solo Suecia, sino también Finlandia, ha criticado las deficiencias democráticas de Hungría pero que, sin embargo, el Parlamento húngaro sí dio a comienzos de semana su visto bueno definitivo al ingreso de Estocolmo en la alianza militar.